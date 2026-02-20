Кто действительно виноват в провале контрнаступления 2023-го: о чем говорят заявления Залужного

Очевидно, что Валерий Залужный должен был еще при планировании контрнаступления 2023 года быть принципиальным. Если видел, что ошибка роковая, то не стоило соглашаться с тем планом. Если не видел, то следует так и говорить. Все сознающие понимают, что быть тонким аналитиком и прогнозистом для большинства людей характерно только после событий. А обмороки всегда будут без сознания. Больше всего кричат, как что-то надо было предсказать, как раз те, кто накануне событий и в данный момент теряются в хаосе и откровенно ошибаются в оценках ситуации. Об этом рассказала политический аналитик, тележурналист Ольга Лень.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Телеведущая отмечает, сейчас провал контрнаступления и каждое новое воспоминание о нем все равно бьет по всем, кто был причастен к командным решениям в тот период. Это токсическая тема абсолютно для всех руководителей Украины того времени.

"Примечательно, что команда Офиса президента этого не понимает, когда берет провал контрнаступления в качестве главного пункта для атаки на Залужного. Обвинять Залужного в провале контрнаступления так, будто Зеленский в тот момент был без сознания и не был последним звеном принятия решений – это даже не наивно, а откровенно вредно для рейтингов действующего президента и доверия к нему", – отметила Ольга Лень.

Она добавляет, что в целом для страны важно разобраться, кто на каких решениях тогда настаивал, кто что продвигал. Потому что попытки возложить вину только на военных, только на политическое руководство, или только на союзников – не дадут нам ни научиться на этих ошибках, ни уберечься от повторения этих ошибок. В конце концов, предупредить будущие ошибки для большинства граждан Украины здесь важнее, чем не дать Залужному стать президентом.

Читайте на портале "Комментарии" — общественность продолжает обсуждать резонансные заявления эксголовкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в адрес власти и в частности президента Владимира Зеленского. Можно ли считать само появление интервью сигналом о приближающихся выборах в Украине? О чем говорит достаточно сдержанная реакция Банковой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



