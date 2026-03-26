Кто будет следующим президентом Украины: Кулеба назвал одну фамилию

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что следующим президентом Украины с большой вероятностью может снова стать Владимир Зеленский. По его словам, Зеленский лидер военного времени и успешно справится с такой ролью.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону высказал свое мнение по поводу выборов в Украине. Политик считает, что страна нуждается в проведении президентских и парламентских выборов даже во время войны.
Дипломат считает, что политическая система должна периодически обновляться, а демократические процедуры должны оставаться важнейшей частью государственной жизни.
На вопрос Гордона, кто будет следующим президентом Украины, Кулеба назвал фамилию Зеленского.
Кулеба предполагает, что именно Зеленский может сохранить поддержку избирателей в случае президентских выборов. Вместе с тем, дипломат признал, что в обществе может появляться запрос на новые политические лица. Несмотря на это, по его мнению, на фоне войны вопрос стабильности и опыта руководства страной остается ключевым.
Отдельно Кулеба отметил важность парламентских выборов. Он считает, что обновление Верховной Рады могло бы привести к политике ветеранов, волонтеров и молодых лидеров.
