Кто будет следующим президентом Украины: Кулеба назвал одну фамилию

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что следующим президентом Украины с большой вероятностью может снова стать Владимир Зеленский. По его словам, Зеленский лидер военного времени и успешно справится с такой ролью.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону высказал свое мнение по поводу выборов в Украине. Политик считает, что страна нуждается в проведении президентских и парламентских выборов даже во время войны.

"А если война еще на 10 лет? Мы ежегодно надеемся, что закончится и ежегодно на следующий год планируем выборы. Ну, все же бегают. Выборы, выборы. Я всем всегда говорил, кто ко мне прибегал, что, уважаемые, не будет никаких выборов. О чем вы говорите? Будет война", — сказал Кулеба.

Дипломат считает, что политическая система должна периодически обновляться, а демократические процедуры должны оставаться важнейшей частью государственной жизни.

На вопрос Гордона, кто будет следующим президентом Украины, Кулеба назвал фамилию Зеленского.

"Я думаю Владимир Зеленский. Объективно он лидер военного времени. Он более успешный президент военного времени, чем мирного времени. Он справится с этой ролью", — сказал Кулеба.

Кулеба предполагает, что именно Зеленский может сохранить поддержку избирателей в случае президентских выборов. Вместе с тем, дипломат признал, что в обществе может появляться запрос на новые политические лица. Несмотря на это, по его мнению, на фоне войны вопрос стабильности и опыта руководства страной остается ключевым.

Отдельно Кулеба отметил важность парламентских выборов. Он считает, что обновление Верховной Рады могло бы привести к политике ветеранов, волонтеров и молодых лидеров.

