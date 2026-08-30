Хмара запропонував Федорову роботу: що відомо про пропозицію

Колишньому міністру оборони Михайлу Федорову запропонували знайти формат для продовження спільної роботи над проєктами у МО України. Водночас конкретної посади йому не пропонували, а відповіді від ексміністра поки не отримали. Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами.

Хмара запропонував Федорову роботу в Міноборони

За словами Хмари, одним з головних пріоритетів для Міністерства оборони є збереження сильної команди та забезпечення наступності в роботі. Йдеться про продовження вже запущених проєктів і посилення напрямів, які потребують додаткової уваги.

Хмара розповів, що зустрічався з Федоровим у липні. Під час розмови міністр запропонував ексочільнику Міноборони розглянути будь-яку модель або формат, який дозволив би продовжити спільну роботу над проєктами. Водночас конкретної посади Федорову не пропонували. За словами Хмари, станом на зараз зворотного зв’язку від колишнього міністра немає.

Паралельно Міноборони продовжує формувати команду. До роботи долучився Микола Швидкий, який відповідатиме за фронтовий напрям. Любов Галан опікуватиметься розвитком і збереженням людського капіталу Сил оборони. Також до команди повернувся Сергій Боєв.

Хмара також заявив, що між ним та головнокомандувачем є спільне бачення роботи. За його словами, вони координують дії та працюють як єдина команда.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Федоров зробив тривожний прогноз щодо війни: скільки часу залишилося в України.

Також "Коментарі" писали, що Федоров озвучив свій план виборів в Україні під час війни.