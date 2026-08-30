Хмара предложил Федорову работу: что известно о предложении

Бывшему министру обороны Михаилу Федорову было предложено найти формат для продолжения совместной работы над проектами в МО Украины. В то же время, конкретной должности ему не предлагали, а ответа от экс-министра пока не получили. Об этом заявил министр обороны Евгений Хмара во время общения с журналистами.

Хмара предложил Федорову работу в Минобороны

По словам Хмары, одним из главных приоритетов для Министерства обороны есть сохранение сильной команды и обеспечение преемственности в работе. Речь идет о продолжении уже запущенных проектов и усилении направлений, требующих дополнительного внимания.

Хмара рассказал, что встречался с Федоровым в июле. Во время разговора министр предложил эксочителю Минобороны рассмотреть любую модель или формат, позволяющий продолжить совместную работу над проектами. В то же время, конкретной должности Федорову не предлагали. По словам Хмары, по состоянию на данный момент обратной связи от бывшего министра нет.

Параллельно Минобороны продолжает формировать команду. К работе присоединился Николай Швыдкий, отвечающий за фронтовое направление. Любовь Галан будет заботиться о развитии и сохранении человеческого капитала Сил обороны. Также в команду вернулся Сергей Боев.

Хмара также заявил, что между ним и главнокомандующим есть общее видение работы. По его словам, они координируют действия и работают как единая команда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федоров сделал тревожный прогноз по войне: сколько времени осталось у Украины.

Также "Комментарии" писали, что Федоров озвучил свой план выборов в Украине во время войны.