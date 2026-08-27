Громадсько-військовий рух підтримав публічні заяви керівника Офісу Президента Кирила Буданова та омбудсмена Дмитра Лубінця щодо необхідності нагальних змін у ветеранській політиці.

ГВР підтримав позиції Буданова і Лубінця щодо ветеранської політики

За словами представників руху, підтримка ветеранів має виходити за межі окремих соціальних програм і передбачати повноцінну інтеграцію захисників у суспільне, економічне та державне життя.

Зауважимо, що під час доповіді щодо стану реалізації ветеранської політики в Україні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець акцентував увагу на низці проблем, з якими стикаються українські ветерани.

Серед них — труднощі з оформленням документів та отриманням статусів, доступом до соціальних і медичних послуг, виплат та інших передбачених законом гарантій. Окремо омбудсман звернув увагу на розрив між наявними державними механізмами та їхньою реалізацією на практиці.

У відповідь на порушені питання керівник Офісу Президента Кирило Буданов ініціював скликання термінового засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів. Під час зустрічі планують обговорити найбільш гострі проблеми у цій сфері та напрацювати шляхи їх вирішення.

Команда ГВР вважає, що розв'язання озвучених викликів передусім потребує зміни підходу до ветеранської політики. Ветеран має бути не лише отримувачем пільг чи соціальних послуг, а повноцінним учасником ухвалення рішень.

Представники руху вважають таку оперативну реакцію посадовців справедливою. Водночас вони наголошують, що порушені питання мають якнайшвидше отримати конкретне законодавче та інституційне вирішення, і заявили про готовність долучитися до цього процесу.



