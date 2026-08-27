Общественно-военное движение поддержало публичные заявления руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова и омбудсмена Дмитрия Лубинца о необходимости неотложных изменений в ветеранской политике.

ОВД поддержал позиции Буданова и Лубинца по отношению к ветеранской политике

По словам представителей движения, поддержка ветеранов должна выходить за пределы отдельных социальных программ и предусматривать полноценную интеграцию защитников в общественную, экономическую и государственную жизнь.

Отметим, что в ходе доклада о состоянии реализации ветеранской политики в Украине Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец акцентировал внимание на ряде проблем, с которыми сталкиваются украинские ветераны.

Среди них — трудности с оформлением документов и получением статусов, доступом к социальным и медицинским услугам, выплатам и другим предусмотренным законом гарантиям. Отдельно омбудсман обратил внимание на разрыв между существующими государственными механизмами и их реализацией на практике.

В ответ на поднятые вопросы руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов инициировал созыв срочного заседания Координационного совета по защите прав ветеранов. В ходе встречи планируется обсудить наиболее острые проблемы в этой сфере и наработать пути их решения.

Команда ОВД считает, что решение озвученных вызовов, прежде всего, требует изменения подхода к ветеранской политике. Ветеран должен быть не только получателем льгот или социальных услуг, но и полноценным участником принятия решений.

Представители движения считают такую оперативную реакцию должностных лиц справедливой. В то же время они подчеркивают, что поднятые вопросы должны как можно быстрее получить конкретное законодательное и институциональное решение, и заявили о готовности присоединиться к этому процессу.



