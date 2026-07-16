Громкое решение Зеленского повлекло за собой демарш военных: риски для всей страны шокируют

Кадровые изменения в Министерстве обороны могут иметь далеко идущие политические последствия для президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политический обозреватель Леонид Швец, комментируя ситуацию вокруг смены руководства оборонного ведомства и реакции общества.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, анонс назначения бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко на должность главы Минобороны вызвал неожиданно сильный общественный резонанс. В частности, в Киеве и ряде других городов прошли акции в поддержку Михаила Федорова, что, по мнению Швеца, является нетипичным явлением для украинской политики.

"Впервые за долгое время мы видим персонализированный протест. Люди выходят не просто за должность, а за конкретного человека, выросшего в этой власти", – отметил он.

Политический обозреватель считает, что Фёдоров стал символом инноваций и цифровой трансформации страны. Именно поэтому его возможный уход из команды президента вызвал столь острую реакцию.

"Сейчас Федоров олицетворяет будущее. Отсюда и такая яркая поддержка", – подчеркнул Швец.

В то же время эксперт критически оценил возможное назначение Игоря Клименко. По его мнению, глава МВД не имеет очевидного опыта, который гарантировал бы эффективное руководство Министерством обороны.

"Непонятно, что он принесет Министерству обороны. К структурам МВД у общества до сих пор сохраняется недоверие", – сказал политический обозреватель.

Швец также убежден, что кадровые решения не только влияют на работу правительства, но могут изменить политический баланс внутри власти.

"Зеленский вносит очень большой вклад в будущую политическую карьеру Михаила Федорова. В противном случае это трудно воспринимать", – заявил он.

Кроме того, эксперт считает, что президент стремился усилить свои позиции после обновления правительства, однако получил противоположный эффект.

"Он хотел после этих изменений больше укрепиться, а в результате ослаб. Это уже вызов не только для отдельных политиков, но и для государства во время войны", – подытожил Леонид Швец.

Как уже писали "Комментарии", бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что для достижения победы в войне с Россией Украине необходимо провести кардинальные изменения в высшем военном руководстве. По его мнению, без обновления системы управления и кадровых решений вооруженным силам будет сложно эффективно противодействовать противнику.