Гроші з OnlyFans на 30 тисяч дронів: скільки отримає ЗСУ від легалізації порно в Україні

В Україні обговорюють декриміналізацію порнографії, яка може дозволити державі отримувати додаткові податкові надходження від онлайн-платформ. За оцінками народних депутатів, легалізація та оподаткування доходів українських моделей OnlyFans потенційно можуть приносити бюджету близько 25 млн доларів на рік.

Українська порноакторка Джозефіна Джексон. Фото з відкритих джерел

Як пише The Wall Street Journal, лише у 2023 році близько 7900 українців заробили на OnlyFans понад 131 млн доларів. Водночас через чинне законодавство декларування таких доходів в Україні залишається проблемним. За виготовлення, поширення або зберігання порнографічного контенту передбачена кримінальна відповідальність.

Через це частина представників індустрії працює за межами України. Зокрема, контент створюють за кордоном, що дозволяє не порушувати українське законодавство, але водночас податки з відповідних доходів можуть надходити до бюджетів інших держав.

Законопроєкт про декриміналізацію порнографії ініціював перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. У липні документ пройшов перше читання та очікує на друге.

"Порно сьогодні — це переважно онлайн-платформи, і ті, хто заробляє на цих платформах, офіційно платять податки. Це мільйони доларів, що йдуть на потреби Збройних сил", — заявив Железняк.

За його оцінкою, потенційні 25 млн доларів є невеликою сумою на тлі заявленої Україною потреби приблизно у 120 млрд доларів на оборону щороку. Однак, за словами нардепа, цих коштів могло б вистачити приблизно на 30 тисяч дронів.

The Wall Street Journal також наводить історію української моделі OnlyFans Світлани Дворнікової. За даними видання, вона виїжджає з району неподалік фронту до Франції чи Іспанії, де створює контент для своєї аудиторії. Після поліцейського рейду Дворнікова подала петицію із закликом підтримати легалізацію порнографії. За тиждень вона набрала понад 25 тисяч підписів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишня порноакторка стала сенаторкою Колумбії.