Деньги с OnlyFans на 30 тысяч дронов: сколько получит ВСУ от легализации порно в Украине

В Украине обсуждается декриминализация порнографии, которая может позволить государству получать дополнительные налоговые поступления от онлайн-платформ. По оценкам народных депутатов, легализация и обложение доходов украинских моделей OnlyFans потенциально могут приносить бюджету около 25 млн долларов в год.

Украинская порноактриса Джозефина Джексон. Фото из открытых источников

Как пишет The Wall Street Journal, только в 2023 году около 7900 украинцев заработали на OnlyFans более 131 млн долларов. В то же время из-за действующего законодательства декларирование таких доходов в Украине остается проблемным. За изготовление, распространение или хранение порнографического контента предусмотрена уголовная ответственность.

Поэтому часть представителей индустрии работает за пределами Украины. В частности, контент создается за границей, что позволяет не нарушать украинское законодательство, но в то же время налоги с соответствующих доходов могут поступать в бюджеты других государств.

Законопроект о декриминализации порнографии инициировал первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. В июле документ прошел первое чтение и ожидает второго.

"Порно сегодня — это преимущественно онлайн-платформы, и те, кто зарабатывает на этих платформах, официально платят налоги. Это миллионы долларов, уходящих на нужды Вооруженных сил", — заявил Железняк.

По его оценке, потенциальные 25 млн. долларов являются небольшой суммой на фоне заявленной Украиной потребности примерно в 120 млрд. долларов на оборону ежегодно. Однако, по словам нардепа, этих средств могло бы хватить примерно на 30 тысяч дронов.

The Wall Street Journal также приводит историю украинской модели OnlyFans Светланы Дворниковой. По данным издания, она выезжает из района недалеко от фронта во Францию или Испанию, где создает контент для своей аудитории. После полицейского рейда Дворникова подала петицию с призывом поддержать легализацию порнографии. За неделю она набрала более 25 тысяч подписей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшая порноактриса стала сенатором Колумбии.