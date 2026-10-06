Гончаренко це більше не приховує: чому заговорив про термінові переговори з РФ

Народний депутат Олексій Гончаренко закликає домовлятися з Росією, аргументуючи це тим, що Україна втрачає бізнес, громадян, гроші, виробництва, потужності тощо. За його словами, зараз Україна програє і потрібно зупинятися. Пропонує почати з локальних питань — від припинення далекобійних ударів до розблокування Чорного моря. Що стоїть за такими заявами: спроба зменшити втрати чи хитрий політичний розрахунок? Портал “Коментарі” попросив три моделі ШІ оцінити позицію політика.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає, що Гончаренко справді говорить про втрати людей, ресурсів і часу та пропонує починати з локальних домовленостей із країною-агресоркою. Це можна трактувати як спробу зберегти життя українців. Але політичний мотив також не виключений. Тема переговорів і можливих поступок здатна привертати увагу суспільства, яке втомилося від війни.

Для ChatGPT ключове питання інше — чи зможуть домовленості реально зменшити загрозу, а не дати Росії лише паузу для підготовки. Тому модель називає позицію Гончаренка "політичною ставкою на переговори як альтернативу виснажливій війні". Остаточно оцінити її можна буде лише за результатами.

Grok більше акцентує на проблемі війни на виснаження. На його думку, Гончаренко говорить про те, що Україна поступово втрачає людей і ресурси, а час працює проти неї.

Заклик домовлятися "про все на світі" Grok не сприймає як автоматичну капітуляцію. Йдеться про можливість взаємних поступок, які могли б початися з конкретних питань — портів, енергетики чи роботи шкіл — і надалі розширюватися.

Водночас чат-бот не виключає політичного розрахунку. Публічність Гончаренка та втома суспільства від війни можуть робити таку позицію вигідною напередодні можливих політичних змін.

DeepSeek найбільше схиляється до версії, що Гончаренко намагається саме врятувати країну. Модель звертає увагу на його заяви про втрати, економічне виснаження та погіршення становища України.

Пропозиції домовлятися про припинення ударів по портах, розблокування Чорного моря та навіть нейтральний статус DeepSeek трактує як спробу хоча б частково зупинити кровопролиття.

Водночас модель визнає й політичний аспект. Гончаренко отримав жорстку реакцію політичного середовища, а навколо його позиції виникли звинувачення у можливому політичному розрахунку. Проте, на думку DeepSeek, навіть це не скасовує реальних проблем, про які говорить депутат.

У підсумку всі три чат-боти визнають: Гончаренко порушує питання, які справді існують — втрати людей, виснаження ресурсів, економічні труднощі та втому суспільства від війни.

Різниця лише в акцентах. ChatGPT наголошує на ризиках і необхідності гарантій, Grok більше бачить можливий політичний розрахунок, а DeepSeek схиляється до версії про спробу врятувати Україну.

Тож самих заяв недостатньо, щоб визначити справжню мету політика. Відповідь дадуть його подальші дії та реальні наслідки запропонованої ним стратегії.

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