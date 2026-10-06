Гончаренко это больше не скрывает: почему заговорил о срочных переговорах с РФ

Народный депутат Алексей Гончаренко призывает договариваться с Россией, аргументируя это тем, что Украина теряет бизнес, граждан, деньги, производства, мощности. По его словам, сейчас Украина проигрывает и нужно останавливаться. Предлагает начать с локальных вопросов – от прекращения дальнобойных ударов до разблокирования Черного моря. Что стоит за такими заявлениями: попытка уменьшить потери или хитрый политический расчет? Портал "Комментарии" попросил три модели ИИ оценить позицию политика.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что Гончаренко действительно говорит о потерях людей, ресурсов и времени и предлагает начинать с локальных договоренностей со страной-агрессорой. Это можно рассматривать как попытку сохранить жизнь украинцев. Но политический мотив тоже не исключен. Тема переговоров и возможных уступок способна привлекать внимание уставшего от войны общества.

Для ChatGPT ключевой вопрос другой — смогут ли договоренности реально снизить угрозу, а не дать России лишь паузу для подготовки. Поэтому модель называет позицию Гончаренко "политической ставкой на переговоры как альтернативу изнурительной войне". Окончательно оценить его можно будет только по результатам.

Grok больше акцентирует внимание на проблеме войны на истощении. По его мнению, Гончаренко говорит о том, что Украина постепенно теряет людей и ресурсы, а время работает против нее.

Призыв договариваться обо всем на свете Grok не воспринимает как автоматическую капитуляцию. Речь идет о возможности взаимных уступок, которые могли бы начаться с конкретных вопросов – портов, энергетики или работы школ – и дальше расширяться.

В то же время, чат-бот не исключает политического расчета. Публичность Гончаренко и усталость общества от войны могут делать такую позицию выгодной в преддверии возможных политических перемен.

DeepSeek больше склоняется к версии, что Гончаренко пытается именно спасти страну. Модель обращает внимание на его заявления о потерях, экономическом истощении и ухудшении положения Украины.

Предложения договариваться о прекращении ударов по портам, разблокировании Черного моря и даже нейтральном статусе DeepSeek трактует как попытку хотя бы частично остановить кровопролитие.

В то же время, модель признает и политический аспект. Гончаренко получил жесткую реакцию политической среды, а вокруг его позиции возникли обвинения в возможном политическом расчете. Однако, по мнению DeepSeek, это даже не отменяет реальных проблем, о которых говорит депутат.

В итоге все три чат-бота признают: Гончаренко поднимает действительно существующие вопросы — потери людей, истощение ресурсов, экономические трудности и усталость общества от войны.

Разница только в акцентах. ChatGPT отмечает риски и необходимость гарантий, Grok больше видит возможный политический расчет, а DeepSeek склоняется к версии о попытке спасти Украину.

Так что самих заявлений недостаточно, чтобы определить истинную цель политика. Ответ дадут дальнейшие действия и реальные последствия предложенной им стратегии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по словам нардепа Разумкова, власти не позаботились о защите киевских мостов.



