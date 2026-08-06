Головну інтригу розкрито: чому прихильники Порошенка підтримають Залужного на виборах

У політичних колах тривалий час існувала інтрига щодо певних домовленостей п’ятого президента та нардепа Петра Порошенка та колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного щодо можливого союзу та виборів.

Порошенко і Залужний. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка фракції Порошенка Ніна Южаніна розповіла, чи підтримають прихильники Порошенка Залужного на виборах та чи можливий союз умовно партії Залужного та “ЄС”. За її словами, рейтинг Залужного почали виміряти, ще коли були він був головнокомандувачем і були певні успіхи на фронті.

“Відтоді почався замір рейтингу і можливо із-за того була його відставка. Ми ж не знаємо причини відставки. Тому з того часу міряються його рейтинги та вони періодично бувають дуже високі, як на початку. Потім знаходяться зараз нові обличчя, кому симпатизують українці. І тому побачимо, як далі буде ситуація”, — зазначила вона.

За словами політика, ядро “Європейської солідарності насправді ні до кого не може піти.

“Переважно виборці залишаються з нами. Що стосується виборців, то були певні заміри, коли спостерігалося перетікання певної частини. Якщо там Залужний виходить із Зеленським, то наші, звісно, всі голосували б за Залужного. Якщо говорити про політичні сили, там імовірну партію Залужного і “Європейську солідарність”, як партію Порошенка, то наші прихильники залишаються за “Європейською солідарністю”. Тому тут залежно від того які вибори будуть першими і що буде відбуватися далі”, — зазначила політик.

Народна депутатка уточнила, що не ухвалює рішень щодо політичних союзів, однак підсумувала, що, скоріше за все, “ЄС” варто йти окремою політичною силою.

“Тому що ми уже маємо той бекграунд і ті, хто хоче і підтримує нас, будуть голосувати за нас”, — резюмувала Южаніна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за який промах розкритикували Зеленського.



