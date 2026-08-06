Главная интрига раскрыта: почему сторонники Порошенко поддержат Залужного на выборах

В политических кругах долгое время существовала интрига относительно определенных договоренностей пятого президента и нардепа Петра Порошенко и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного относительно возможного союза и выборов.

Порошенко и Залужный. Фото из открытых источников

Народная депутат фракции Порошенко Нина Южанина рассказала, поддержат ли сторонники Порошенко Залужного на выборах и возможен ли союз условно партии Залужного и ЕС. По ее словам, рейтинг Залужного начали измерить, еще когда он был главнокомандующим и были определенные успехи на фронте.

"С тех пор начался замер рейтинга и, возможно, из-за этого была его отставка. Мы же не знаем причины отставки. Поэтому с тех пор меряются его рейтинги и они периодически бывают очень высокие, как в начале. Потом находятся сейчас новые лица, кому симпатизируют украинцы. И поэтому увидим, какой дальше будет ситуация", — отметила она.

По словам политика, ядро Европейской солидарности на самом деле ни к кому не может пойти.

"Предпочтительно избиратели остаются с нами. Что касается избирателей, то были определенные замеры, когда наблюдалось перетекание определенной части. Если там Залужный выходит с Зеленским, то наши, конечно, все голосовали бы за Залужного. Если говорить о политических силах, там вероятную партию Залужного и "Европейскую соли остаются за "Европейской солидарностью". Поэтому здесь в зависимости от того, какие выборы будут первыми и что будет происходить дальше", — отметила политик.

Народная депутат уточнила, что не принимает решений по политическим союзам, однако подытожила, что, скорее всего, "ЕС" следует идти отдельной политической силой.

"Потому что мы уже имеем тот бекграунд, и те, кто хочет и поддерживает нас, будут голосовать за нас", — резюмировала Южанина.

Напомним: портал "Комментарии" писал, за который промах раскритиковали Зеленского.



