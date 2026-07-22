Головна кадрова інтрига війни: навіщо Зеленський змінив Сирського

Президент України Володимир Зеленський вирішив замінити головнокомандувача ЗСУ. Надважливу посаду у воюючій країні вже зайняв Михайло Драпатий. У своєму дописі у соцмережах новопризначений головнокомандувачем ЗСУ заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. На вашу думку, чому Зеленський вирішив звільнити Олександра Сирського і чому зробив свій вибір саме на призначенні новим головкомом Михайла Драпатого? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Зміна головкому ЗСУ

Перед Драпатим зараз стоїть перша і основна задача

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник зазначив, що Михайло Драпатий давно був у чек-листі президента, тому що не просто так його свого часу призначили головою "сухопутки" з одного боку.

"З іншого боку, Зеленський на фракції чітко зазначив, що по-хорошому в конфлікті Сирський – Федоров треба міняти обох. Відповідно, я думаю, як тільки його команда прийшла до цієї думки, вони зробили чек-лист, ну, а, хто б міг реально замінити Сирського. Реально замінити могло не багато людей, адже дуже мало генералів в Україні взагалі розуміють, що таке стратегічний рівень управління. Тому вибір президента є логічним. Драпатого підтримують в армії. Зупинилися на цьому", – розповів Микола Мельник.

Що ж до того чи буде це рішення вдалим, то експерт говорить, що треба дивитися перші 100 днів на посаді.

"Якщо Зеленський і його друг Єрмак не будуть лізти в кадрову політику Драпатого, я думаю, що в генерала дуже великі перспективи і в України великі перспективи. Якщо ж продовжиться історія телефонного права з Офісу президента, то, на превеликий жаль, ми будемо мати проблеми", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Експерт підсумовує, перед Драпатим зараз стоїть перша і основна задача – це прибирати вертикаль Сирського, тому що вона дуже часто була побудована не за принципом фаховості, а особистої відданості.

"Тому побажаємо пану генералу успіху у цій нелегкій справі", – зауважив експерт.

Політичний армреслінг між Зеленським і Федоровим продовжується

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко вважає, що звільнення Сирського і, особливо, призначення Драпатого, це часткове розв'язання політичних проблем, викликаних звільненням Федорова з посади міністра оборони.

"Призначення Драпатого – це очевидний жест примирення у бік Федорова і "картонкового Майдану". І, мабуть, це об'єктивне визнання того факту, що серед небагатьох кандидатів на посаду главкома ЗСУ Драпатий був найбільш підготовленим для такої посади", – зазначив політолог.

При цьому він наголошує, що проблема Федорова поки залишається не вирішеною.

"Політичний армреслінг між Зеленським і Федоровим продовжується. Їх багатогодинні і багатоденні переговори точно увійдуть в політичну історію України. Для Зеленського, а може і для Федорова це гарний тренінг перед майбутніми мирними переговорами", – зауважив Володимир Фесенко.

Експерт зверну увагу, що вже вдруге, якщо не в третій раз, президент Зеленський знаходить у собі сили виправити власні політичні помилки.

"В черговий раз проявилося, що саме внутрішня політика є слабким місцем в президентстві Володимира Зеленського. І це для нього є серйозною проблемою зокрема в контексті претензій на другий президентський термін. Тому що на повоєнних виборах на перший план вийдуть саме внутрішньополітичні питання разом із забезпеченням безпеки країни", – резюмував Володимир Фесенко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Драпатий зробив першу заяву після призначення: що пообіцяв змінити.



