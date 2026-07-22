Главная кадровая интрига войны: зачем Зеленский сменил Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский решил заменить главнокомандующего ВСУ. Немаловажную должность в воюющей стране уже занял Михаил Драпатый. В своем сообщении в соцсетях новоназначенный главнокомандующим ВСУ заявил, что будет работать с уважением к людям, защищающим Украину. По вашему мнению, почему Зеленский решил уволить Александра Сырского и почему сделал свой выбор именно на назначении новым главкомом Михаила Драпатого? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Смена главкома ВСУ

Перед Драпатым сейчас стоит первая и основная задача

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отметил, что Михаил Драпатый давно был в чек-листе президента, потому что не просто так его в свое время назначили главой "субботутки" с одной стороны.

"С другой стороны, Зеленский на фракции четко отметил, что по-хорошему в конфликте Сырский – Федоров нужно менять обоих. Соответственно, я думаю, как только его команда пришла к этому мнению, они сделали чек-лист, ну, а кто бы мог реально заменить Сырского. Реально заменить могло немного людей, ведь очень мало генералов в Украине вообще понимают, что такое стратегический уровень управления. Поэтому выбор президента логичен. Драпатого поддерживают в армии. Остановились на этом", – рассказал Николай Мельник.

Что касается того, будет ли это решение удачным, то эксперт говорит, что надо смотреть первые 100 дней в должности.

"Если Зеленский и его друг Ермак не будут лезть в кадровую политику Драпатого, я думаю, что у генерала очень большие перспективы и у Украины большие перспективы. Если же продолжится история телефонного права из Офиса президента, то, к сожалению, мы будем иметь проблемы", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Эксперт подводит итог, перед Драпатым сейчас стоит первая и основная задача – это убрать вертикаль Сырского, потому что она очень часто была построена не по принципу профессиональности, а личной преданности.

"Поэтому пожелаем господину генералу успеха в этом нелегком деле", – отметил эксперт.

Политический армреслинг между Зеленским и Федоровым продолжается

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что увольнение Сырского и, особенно, назначение Драпатого, это частичное решение политических проблем, вызванных увольнением Федорова с должности министра обороны.

"Назначение Драпатого – это очевидный жест примирения в сторону Федорова и картонного Майдана. И, пожалуй, это объективное признание того факта, что среди немногих кандидатов на должность главкома ВСУ Драпатый был наиболее подготовлен для такой должности", – отметил политолог.

При этом он отмечает, что проблема Федорова пока остается не решенной.

"Политический армреслинг между Зеленским и Федоровым продолжается. Их многочасовые и многодневные переговоры войдут в политическую историю Украины. Для Зеленского, а может и для Федорова, это хороший тренинг перед предстоящими мирными переговорами", – отметил Владимир Фесенко.

Эксперт обратим внимание, что уже второй раз, если не в третий раз, президент Зеленский находит в себе силы исправить собственные политические ошибки.

"В очередной раз проявилось, что именно внутренняя политика является слабым местом в президентстве Владимира Зеленского. И это для него серьезная проблема в частности в контексте претензий на второй президентский срок. Потому что на послевоенных выборах на первый план выйдут внутриполитические вопросы вместе с обеспечением безопасности страны", – резюмировал Владимир Фесенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – Драпатый сделал первое заявление после назначения: пообещал изменить.



