"Голий король втратив контроль над Радою": експерт попередив українців про наслідки провалу Зеленського



















Голосування у Верховній Раді за низку урядових ініціатив продемонструвало проблеми зі збором необхідної кількості голосів. Це може ускладнити виконання зобов'язань України перед міжнародними партнерами. Таку думку висловив політолог, керівник Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.

Фото: портал "Коментарі"

За його словами, показовим став провал кількох законопроєктів, пов'язаних із реформами та домовленостями з міжнародними кредиторами. Політолог вважає, що результати голосувань ставлять під сумнів здатність влади стабільно мобілізувати парламентську більшість.

"Сьогодні провалили всі урядові законопроекти і Рада показала, що ніякої більшості у Зеленського немає. Вийшов Корецький зранку на сцену, на трибуну і попросив голосувати урядові законопроекти", — зазначив експерт.

Особливу увагу Бобиренко звернув на законопроєкт щодо оподаткування закордонних посилок вартістю до 150 євро. За наведеними ним даними, документ отримав лише близько 192–194 голосів замість мінімально необхідних 226.

Політолог пов'язує ситуацію з виконанням умов фінансової підтримки України. Він наголосив, що міжнародні партнери очікують конкретних реформ, а в Україні саме зараз працює місія МВФ.

"Гроші лежать, ось там більше 13 млрд лежать, ждуть. Проголосували, отримали наступний транш і вони не проголосували. Я не знаю, тут плакати чи сміятися. Тобто провал, страшний провал в голосуванні, — підкреслив політолог.

Ще одним невдалим голосуванням, за словами Бобиренка, стало створення дорадчої групи для відбору членів Рахункової палати. Політолог розцінює результати парламентського дня як політичний сигнал не лише всередині країни, а й міжнародним кредиторам.

"Зеленський Верховну Раду не контролює. Вони побачили, що король голий, що король втрачає вплив. Але сьогодні однозначно стало зрозуміло, що депутати дали сигнал-маячок місії МВФ", — підсумував Бобиренко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів тривалі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.