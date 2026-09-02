"Голый король потерял контроль над Радой": эксперт предупредил украинцев о последствиях провала Зеленского



















Голосование в Верховной Раде за ряд правительственных инициатив продемонстрировало проблемы со сбором необходимого количества голосов. Это может усложнить исполнение обязательств Украины перед международными партнерами. Такое мнение высказал политолог, руководитель Бюро по анализу политики Виктор Бобиренко.

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По его словам, показателен провал нескольких законопроектов, связанных с реформами и договоренностями с международными кредиторами. Политолог считает, что результаты голосований ставят под вопрос способность власти стабильно мобилизовать парламентское большинство.

"Сегодня провалили все правительственные законопроекты и Рада показала, что никакого большинства у Зеленского нет. Вышел Корецкий с утра на сцену, на трибуну и попросил голосовать правительственные законопроекты", — отметил эксперт.

Особое внимание Бобиренко обратил на законопроект о налогообложении зарубежных посылок стоимостью до 150 евро. По приведенным им данным, документ получил всего около 192–194 голосов вместо минимально необходимых 226.

Политолог увязывает ситуацию с выполнением условий финансовой поддержки Украины. Он отметил, что международные партнеры ожидают конкретных реформ, а в Украине как раз сейчас работает миссия МВФ.

"Деньги лежат, вот там больше 13 млрд лежат, ждут. Проголосовали, получили следующий транш и они не проголосовали. Я не знаю, здесь плакать или смеяться. То есть провал, страшный провал в голосовании", — подчеркнул политолог.

Еще одним неудачным голосованием, по словам Бобиренко, стало создание совещательной группы по отбору членов Счетной палаты. Политолог расценивает результаты парламентского дня как политический сигнал не только внутри страны, но и международных кредиторов.

"Зеленский Верховную Раду не контролирует. Они увидели, что король нагой, что король теряет влияние. Но сегодня однозначно стало ясно, что депутаты дали сигнал-маячок миссии МВФ", — подытожил Бобиренко.

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