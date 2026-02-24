Годинник за 100 тисяч євро помітили у заступниці голови Дніпропетровської ОВА (ФОТО)

У заступниці начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірини Грицай помітили годинник Patek Philippe Nautilus класу люкс, ринкова вартість якого може сягати близько 100 тисяч євро (5 млн гривень). Інформацію та фото годинника оприлюднив ресурс "Викривач".

Ірина Грицай. Фото: facebook.com/irina.grytsai

Як пише "Викривач", елітний годинник на руці Ірини Грицай зафіксували під час зустрічі посадовиці з ветеранами. Крім того, ресурс вказує, що аксесуар може коштувати більше, ніж п’ять річних окладів посадовиці.

"Заступницю голови Дніпропетровської ОДА Ірину Грицай зафіксували на зустрічі з військовими з доволі промовистим тайм-менеджментом — на зап’ясті красувався Patek Philippe Nautilus орієнтовно за 99 тисяч євро. Скромний KPI для аксесуара, який тягне майже на п’ять її офіційних річних доходів", — пише "Викривач".

У заступниці голови Дніпропетровської ОВА помітили годинник за 100 тисяч євро. Фото: "Викривач"

Також ресурс вказує, що дорогий годинник відсутній у декларації Ірини Грицай та повідомив про намір перевірити майновий стан посадовиці та походження коштів на придбання аксесуара.

"У декларації, до слова, цей "тайм-трекер" чомусь не відмітився. Мабуть, працює в режимі інкогніто. Викривач почав уже шуршати по майну", — йдеться в заяві.

Офіційної реакції самої Ірини Грицай щодо елітного годинника на момент публікації не було.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що волонтер і колишній телеведучий Сергій Притула засвітив елітний годинник марки Omega за майже 200 тисяч гривень.

Також "Коментарі" писали, що голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев показав розкішний годинник від Rolex, який коштує майже 60 мінімальних зарплат.