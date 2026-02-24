Часы за 100 тысяч евро заметили у заместителя главы Днепропетровской ОВА (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У заместителя начальника Днепропетровской областной военной администрации Ирины Грицай заметили часы Patek Philippe Nautilus класса люкс, рыночная стоимость которых может достигать около 100 тысяч евро (5 млн гривен). Информацию и фото часов обнародовал ресурс "Викривач".
Ирина Грицай. Фото: facebook.com/irina.grytsai
Как пишет "Викривач", элитные часы на руке Ирины Грицай зафиксировали во время встречи чиновника с ветеранами. Кроме того, ресурс указывает, что аксессуар может стоить больше пяти годовых окладов должностного лица.
У замглавы Днепропетровской ОВА заметили часы за 100 тысяч евро. Фото: "Викривач"
Также ресурс указывает, что дорогие часы отсутствуют в декларации Ирины Грицай и сообщил о намерении проверить имущественное положение должностной лица и происхождение средств на приобретение аксессуара.
Официальной реакции самой Ирины Грицай по поводу элитных часов на момент публикации не последовало.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула засвитил элитные часы марки Omega за почти 200 тысяч гривен.
Также "Комментарии" писали, что глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев показал роскошные часы от Rolex, которые стоят почти 60 минимальных зарплат.