Часы за 100 тысяч евро заметили у заместителя главы Днепропетровской ОВА (ФОТО)

У заместителя начальника Днепропетровской областной военной администрации Ирины Грицай заметили часы Patek Philippe Nautilus класса люкс, рыночная стоимость которых может достигать около 100 тысяч евро (5 млн гривен). Информацию и фото часов обнародовал ресурс "Викривач".

Ирина Грицай. Фото: facebook.com/irina.grytsai

Как пишет "Викривач", элитные часы на руке Ирины Грицай зафиксировали во время встречи чиновника с ветеранами. Кроме того, ресурс указывает, что аксессуар может стоить больше пяти годовых окладов должностного лица.

"Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Ирина Грицай была зафиксирована на встрече с военными с довольно красноречивым тайм-менеджментом — на запястье красовался Patek Philippe Nautilus ориентировочно за 99 тысяч евро. Скромный KPI для аксессуара, который тянет почти на пять ее официальных годовых доходов", — пишет ресурс.

У замглавы Днепропетровской ОВА заметили часы за 100 тысяч евро. Фото: "Викривач"

Также ресурс указывает, что дорогие часы отсутствуют в декларации Ирины Грицай и сообщил о намерении проверить имущественное положение должностной лица и происхождение средств на приобретение аксессуара.

"В декларации, к слову, этот "тайм-трекер" почему-то не отметился. Видимо, работает в режиме инкогнито. Обличитель уже начал шуршать по имуществу", — говорится в заявлении.

Официальной реакции самой Ирины Грицай по поводу элитных часов на момент публикации не последовало.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула засвитил элитные часы марки Omega за почти 200 тысяч гривен.

Также "Комментарии" писали, что глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев показал роскошные часы от Rolex, которые стоят почти 60 минимальных зарплат.