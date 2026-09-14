Інформація про можливе призначення народного депутата Данила Гетманцева генеральним прокурором замість Руслана Кравченка не підтвердилася. Спочатку "Українська правда" з посиланням на джерело, близьке до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, повідомила, що кандидатуру Гетманцева нібито обговорюють як один із варіантів кадрової заміни.

Фото: з відкритих джерел

За даними видання, очільник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики міг стати наступником Кравченка. Однак сам Гетманцев невдовзі відреагував на цю інформацію та заявив, що наразі про його перехід до Офісу генерального прокурора не йдеться.

Водночас депутат прокоментував повідомлення у властивій йому іронічній манері. Він заявив, що на посаді генпрокурора став би "страшним сном всіх корупціонерів", а також недоброчесних представників прокуратури. При цьому Гетманцев додав, що може "подумати" над таким варіантом, якщо з Офісу президента продовжать наполегливо просувати іншого кандидата.

Гетманцев є народним депутатом Верховної Ради IX скликання. На виборах 2019 року він пройшов до парламенту за списком "Слуги народу" під №20. Наразі політик входить до однойменної фракції та очолює один із ключових парламентських комітетів — з питань фінансів, податкової та митної політики.

Кадрова інтрига навколо посади генпрокурора виникла після заяви Руслана Кравченка про звільнення. Це відбулося на тлі розслідування НАБУ, пов’язаного зі спецоперацією "Карфаген". Згодом Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Президент Володимир Зеленський уже закликав Верховну Раду невідкладно підтримати відставку генпрокурора. Тим часом сам Кравченко підтвердив, що виїхав за межі України, пояснивши свій виїзд службовим відрядженням.

Портал "Коментарі" вже писав, що зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у Парижі в грудні 2019 року стала однією з найбільших політичних помилок українського президента. Натомість Україні у той період варто було приділяти значно більше уваги підготовці до можливої великої війни. Таку думку в програмі "Чорна скринька" на Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.