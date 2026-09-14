Информация о возможном назначении народного депутата Даниила Гетманцева генеральным прокурором вместо Руслана Кравченко не подтвердилась. Сначала "Украинская правда" со ссылкой на источник, близкий к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, сообщила, что кандидатуру Гетманцева якобы обсуждают как один из вариантов кадровой замены.

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По данным издания, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики мог стать преемником Кравченко. Однако сам Гетманцев вскоре отреагировал на эту информацию и заявил, что сейчас о его переходе в Офис генерального прокурора речь не идет.

В то же время, депутат прокомментировал сообщение в присущей ему иронической манере. Он заявил, что в должности генпрокурора стал бы "страшным сном всех коррупционеров", а также неблагополучных представителей прокуратуры. При этом Гетманцев добавил, что может "подумать" над таким вариантом, если из Офиса президента продолжат упорно продвигать другого кандидата.

Гетманцев является народным депутатом Верховной Рады IX созыва. На выборах 2019 года он прошел в парламент по списку "Слуги народа" под №20. Политик входит в одноименную фракцию и возглавляет один из ключевых парламентских комитетов — по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Кадровая интрига вокруг должности генпрокурора возникла после заявления Руслана Кравченко об увольнении. Это произошло на фоне расследования НАБУ, связанного со спецоперацией "Карфаген". Впоследствии Кравченко сообщил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.

Президент Владимир Зеленский уже призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать отставку генпрокурора. Между тем сам Кравченко подтвердил, что выехал за пределы Украины, объяснив свой выезд служебной командировкой.

Портал "Комментарии" уже писал , что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года стала одной из самых больших политических ошибок украинского президента. В то же время Украине в тот период стоило уделять гораздо больше внимания подготовке к возможной большой войне. Такое мнение в программе "Черный ящик" на "Эспрессо" высказал журналист Виталий Портников.