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Галущенко уникне покарання: стало відомо про кардинальне рішення щодо скандального ексміністра

15 лютого 2026 року колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали детективи НАБУ спільно з прокурорами САП

29 червня 2026, 16:45
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Клименко Елена

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка повністю внесли визначену судом заставу в розмірі 150 мільйонів гривень. Інформацію про це оприлюднили журналісти проєкту "Схеми" з посиланням на власні джерела.

Галущенко уникне покарання: стало відомо про кардинальне рішення щодо скандального ексміністра

Фото: з відкритих джерел

За даними розслідувачів, частину коштів перерахували дві приватні компанії. Зокрема, підприємство "Пелет Сервіс" внесло 4 мільйони гривень, а компанія "Гірант Констракт" забезпечила основну частину суми. Водночас співрозмовники у правоохоронних органах повідомили, що наприкінці минулого тижня "Гірант Констракт" додатково перерахувала ще 46 мільйонів гривень.

Відомо, що компанія "Пелет Сервіс" зареєстрована у столиці та займається діяльністю у сфері лісозаготівлі. Її власником і керівником є киянин Назар Бойко, який також має частки ще в кількох підприємствах.

Інформацію про повне внесення застави підтвердили й у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, Германа Галущенка затримали 15 лютого 2026 року детективи НАБУ та прокурори САП. За версією слідства, це сталося під час його спроби залишити територію України потягом.

Уже наступного дня ексміністру оголосили про підозру у межах кримінального провадження, відомого як справа "Мідас". Слідство вважає, що йдеться про масштабну корупційну схему в енергетичній галузі за участю високопосадовців. Галущенку інкримінують участь у легалізації коштів через офшорні структури та сімейний інвестиційний фонд.

17 лютого Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Спочатку її розмір становив 200 мільйонів гривень, а згодом суд продовжив строк арешту, залишивши визначені умови без змін.

Портал "Коментарі" вже писав, що офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук окреслив три можливі сценарії розвитку російсько-української війни, наголосивши, що кожен із них залежить від рішень Кремля, стану економік обох країн і ситуації на фронті. Про це він заявив в ефірі телеканалів Еспресо та Slawa.TV.



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