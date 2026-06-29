Галущенко уникне покарання: стало відомо про кардинальне рішення щодо скандального ексміністра

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка повністю внесли визначену судом заставу в розмірі 150 мільйонів гривень. Інформацію про це оприлюднили журналісти проєкту "Схеми" з посиланням на власні джерела.

Фото: з відкритих джерел

За даними розслідувачів, частину коштів перерахували дві приватні компанії. Зокрема, підприємство "Пелет Сервіс" внесло 4 мільйони гривень, а компанія "Гірант Констракт" забезпечила основну частину суми. Водночас співрозмовники у правоохоронних органах повідомили, що наприкінці минулого тижня "Гірант Констракт" додатково перерахувала ще 46 мільйонів гривень.

Відомо, що компанія "Пелет Сервіс" зареєстрована у столиці та займається діяльністю у сфері лісозаготівлі. Її власником і керівником є киянин Назар Бойко, який також має частки ще в кількох підприємствах.

Інформацію про повне внесення застави підтвердили й у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, Германа Галущенка затримали 15 лютого 2026 року детективи НАБУ та прокурори САП. За версією слідства, це сталося під час його спроби залишити територію України потягом.

Уже наступного дня ексміністру оголосили про підозру у межах кримінального провадження, відомого як справа "Мідас". Слідство вважає, що йдеться про масштабну корупційну схему в енергетичній галузі за участю високопосадовців. Галущенку інкримінують участь у легалізації коштів через офшорні структури та сімейний інвестиційний фонд.

17 лютого Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Спочатку її розмір становив 200 мільйонів гривень, а згодом суд продовжив строк арешту, залишивши визначені умови без змін.

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