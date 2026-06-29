Галущенко избежит наказания: стало известно о кардинальном решении касаемо скандального экс-министра

При бывшем министре энергетики Германе Галущенко полностью внесли определенный судом залог в размере 150 миллионов гривен. Информацию об этом обнародовали журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на источники.

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По данным расследователей, часть средств перечислили две частные компании. В частности, предприятие "Пеллет Сервис" внесло 4 миллиона гривен, а компания "Гирант Констракт" обеспечила основную часть суммы. В то же время, собеседники в правоохранительных органах сообщили, что в конце прошлой недели "Гирант Констракт" дополнительно перечислила еще 46 миллионов гривен.

Известно, что компания "Пеллет Сервис" зарегистрирована в столице и занимается деятельностью в сфере лесозаготовки. Ее владельцем и руководителем является киевлянин Назар Бойко, также имеющий доли еще в нескольких предприятиях.

Информацию о полном внесении залога подтвердили и в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, Германа Галущенко задержали 15 февраля 2026 детективы НАБУ и прокуроры САП. По версии следствия, это произошло во время его попытки покинуть территорию Украины на поезде.

На следующий день эксминистру объявили о подозрении в рамках уголовного производства, известного как дело "Мидас". Следствие считает, что речь идет о масштабной коррупционной схеме в энергетической отрасли с участием чиновников. Галущенко инкриминируют участие в легализации средств через оффшорные структуры и семейный инвестиционный фонд.

17 февраля Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Сначала ее размер составлял 200 миллионов гривен, а затем суд продлил срок ареста, оставив определенные условия без изменений.

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