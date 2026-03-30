Фото в стиле ню: новая консулка Украины в Доминикане привлекла внимание (ФОТО)

Открытие офиса Почетного консульства Украины в Доминиканской Республике привлекло внимание не только к дипломатическому событию, но и к лицу новоназначенной консулки. Почетной консулкой Украины стала уроженка Одессы, ранее работавшая в модельном бизнесе Виктория Якимова.

Офис консульства Украины в Доминиканской Республике был открыт 21 марта. После объявления о назначении Якимовой пользователи социальных сетей начали активно обсуждать биографию и публикации в интернете. В частности внимание привлекли старые фотографии со времен ее модельной карьеры, среди которых были и откровенные фотографии.

Сама Якимова отреагировала на критику в Facebook, заявив, что не скрывала своего прошлого.

"Подавая свою кандидатуру на должность Почетного Консула, я не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в избранной профессии, а также изменять направление развития и расти", — написала Якимова.

Якимова также подчеркнула, что не является членом какой-либо политической партии.

По информации ее профиля в соцсетях, Якимова родилась в Одессе и училась в Одесском государственном экономическом университете. В настоящее время проживает в городе Ла Романа в Доминиканской Республике и работает в компании, разрабатывающей программное обеспечение для логистических компаний.

Почетный консул – это нештатный дипломатический представитель, который обычно не является государственным служащим. Его основная роль заключается в развитии экономических, культурных и гуманитарных связей между странами, а также в помощи гражданам представляемого им государства. Почетный консул исполняет обязанности безвозмездно.