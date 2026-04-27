Фірмовий стиль Тимошенко вражає (ФОТО)

Народна депутатка Юлія Тимошенко завжди з’являється на публіці на високих підборах. Якщо вірити фото, то навіть на Майдан у 2014 році, пересуваючись на інвалідному візку, вона прибула на підборах.

Підбори Тимошенко цікавили українців і 20 років тому. Про це розповіла блогерка Harley Quinn.

“Рубрика: "Що писали таблоїди 20 років тому". Тоді вони обговорювали підбори Юлії Тимошенко. Я порівняла висоту підборів тоді й зараз. З роками вони стають лише вищими. Вчіться, членкіні”, — написала блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідерка фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко за свою політичну кар'єру показувалась на публіці в різних брендах.

Блогерка Harley Quinn, яка уважно стежить за гардеробом політиків різних рівнів та відомих осіб, розповіла, скільки коштує піджак від Ralph Lauren, який носить Тимошенко.

“Лише за жалюгідні 995 доларів. Навіть соромлюся спитати, це скільки в пачках грошей”, — зіронізувала вона.

Раніше блогерка повідомляла, що Тимошенко — рідкісний типаж політика, візуальний апгрейд якого це сюжет окремого серіалу.

“За роки тяжкої кулуарної політики вона пройшла через цілий каталог образів. Брюнетка, блондинка, коса, без коси, локони, витягнуте волосся, і щоразу це виглядало як перезапуск персонажа в Sims. Але головне — трансформація особи. Вона еволюціонувала разом із трендами б'юті-індустрії. То гладкіше, то підтягнутіше, то біле, як у Венздей, то засмагле, як у Трампа”, — розповіла блогерка.

За її словами, у публічних обговореннях неодноразово зазначали, що на апгрейдах Тимошенко економити не звикла — списки можливих процедур, їх "комплектації" та зразкові прайси регулярно з’являються в ЗМІ.