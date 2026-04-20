Фейкові листи від імені Буданова: в ОП зробили насторожуючу заяву

В Офісі президента попередили, що шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника ОП Кирила Буданова. На Банковій закликали ретельно перевіряти відправників електронної пошти і не довіряти сумнівним адресантам. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

"Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об'єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від нібито керівника Офісу президента "надати активну медійну та інформаційну підтримку" для повернення українських громадян на Батьківщину", – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: [email protected]. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову.

"Усю інформацію про кібершахрайство вже передали у відповідні правоохоронні органи", — говориться у повідомленні.

