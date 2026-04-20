Фейкові листи від імені Буданова: в ОП зробили насторожуючу заяву
Фейкові листи від імені Буданова: в ОП зробили насторожуючу заяву

Офіс президента попередив про розсилку фейкових листів від імені Буданова

20 квітня 2026, 13:42
Кравцев Сергей

В Офісі президента попередили, що шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника ОП Кирила Буданова. На Банковій закликали ретельно перевіряти відправників електронної пошти і не довіряти сумнівним адресантам. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Фейкові листи від імені Буданова: в ОП зробили насторожуючу заяву

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

"Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об'єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від нібито керівника Офісу президента "надати активну медійну та інформаційну підтримку" для повернення українських громадян на Батьківщину", – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: [email protected]. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову.

"Усю інформацію про кібершахрайство вже передали у відповідні правоохоронні органи", — говориться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна протягом останніх шести місяців виконує мінімальний план мобілізації. Відповідну заяву в інтерв’ю молдовському виданню "Маленька країна" зробив глава Офісу президента Кирило Буданов.

Глава ОП зазначив, труднощі з набором військовослужбовців є закономірними на тлі війни на виснаження, яка затягнулася. 

"Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій", – зазначив Кирило Буданов.

Також видання "Коментарі" повідомляло – перемога у війні залежить не тільки від сили армії, а й від витривалості економіки. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit 2026, окресливши економічний фронт як не менш важливий за бойовий.




