Фейковые письма от имени Буданова: в ОП сделали настораживающее заявление

В Офисе президента предупредили, что мошенники рассылают фейковые письма от имени руководителя ОП Кирилла Буданова. На Банковой призвали тщательно проверять отправителей электронной почты и не доверять сомнительным адресантам. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Недавно такое письмо получил президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас. В нем говорилось о просьбе от якобы руководителя Офиса президента "оказать активную медийную и информационную поддержку" для возвращения украинских граждан на Родину", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что письмо поступило не по официальному адресу, а из ящика, созданного на коммерческом почтовом ресурсе: [email protected]. Под письмом стоит подпись, которая не принадлежит Кириллу Буданову.

"Всю информацию о кибермошенничестве уже передали в соответствующие правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

