Федоров змусив Зеленського занервувати: яку єдину посаду готрвий обійняти

Колишній міністр оборони Михайло Федоров готовий повернутися до уряду лише за однієї умови — якщо йому запропонують очолити Міністерство оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в оточенні ексміністра.

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За інформацією співрозмовників видання, Федоров не розглядає інших варіантів роботи у сфері безпеки та оборони. Зокрема, вони спростували інформацію про можливе призначення його на посаду координатора розвитку військових технологій (miltech czar), яка останніми днями активно обговорювалася у політичних колах.

За словами джерел РБК-Україна, жодних домовленостей щодо такого формату співпраці немає. Натомість, якщо питання повернення Федорова до виконавчої влади все ж буде розглядатися, йдеться виключно про крісло міністра оборони.

Нові подробиці з'явилися на тлі гучного політичного скандалу, який вибухнув після відставки Федорова. Його звільнення викликало хвилю критики та протести в різних містах України. Частина громадян вимагала повернути посадовця до Міністерства оборони, вважаючи його одним із ключових реформаторів оборонної сфери. Паралельно лунали заклики до кадрових змін у військовому керівництві, що лише посилило суспільну дискусію навколо рішень влади.

Портал "Коментарі" вже писав, що протести, які вже кілька днів поспіль проходять у різних містах України з вимогами повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, стали серйозним сигналом для влади. Вони засвідчили, що суспільство уважно стежить за кадровими рішеннями та готове відкрито висловлювати свою позицію, заявив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.