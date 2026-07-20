Федоров заставил Зеленского занервничать: какую единственную должность готов занять

Бывший министр обороны Михаил Федоров готов вернуться к правительству только при одном условии, если ему предложат возглавить Министерство обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в окружении эксминистра.

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По информации собеседников издания, Федоров не рассматривает другие варианты работы в сфере безопасности и обороны. В частности, они опровергли информацию о возможном назначении его на должность координатора развития военных технологий (miltech czar), которая в последние дни активно обсуждалась в политических кругах.

По словам источников РБК-Украина, никаких договоренностей по такому формату сотрудничества нет. Если вопрос возвращения Федорова к исполнительной власти все же будет рассматриваться, речь идет исключительно о кресле министра обороны.

Новые подробности появились на фоне громкого политического скандала, разразившегося после отставки Федорова. Его увольнение вызвало волну критики и протесты в разных городах Украины. Часть граждан требовала вернуть чиновника в Министерство обороны, считая его одним из ключевых реформаторов оборонной сферы. Параллельно раздавались призывы к кадровым изменениям в военном руководстве, что лишь усилило общественную дискуссию вокруг решений власти.

Портал "Комментарии" уже писал , что протесты, которые уже несколько дней подряд проходят в разных городах Украины с требованиями вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, стали серьезным сигналом для власти. Они показали, что общество внимательно следит за кадровыми решениями и готово открыто выражать свою позицию, заявил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.