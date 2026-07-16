Федоров визнав фатальну помиилку під час роботи у Міноборони: термінова заява здивує

Міністр оборони Михайло Федоров визнав, що одним із найбільших прорахунків під час його роботи на посаді стала недостатня комунікація із суспільством перед запуском першого етапу трансформації української армії. На його думку, саме відсутність широкого обговорення запропонованих змін негативно вплинула на сприйняття реформ. Про це він заявив під час брифінгу.

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Федоров зазначив, що команда Міноборони припустилася серйозної помилки, не залучивши до обговорення представників громадськості, народних депутатів, експертів та військових перед презентацією нових підходів до реформування війська і контрактної системи.

"Ми зробили помилку, яку не можна повторювати. Перед першим етапом трансформації армії потрібно було відкрито поговорити з українським суспільством", – наголосив він.

За словами міністра, майбутні зміни у сфері мобілізації повинні відбуватися максимально прозоро. Він переконаний, що будь-який наступний керівник оборонного відомства має насамперед представити суспільству своє бачення реформ, провести широкі консультації з експертним середовищем, військовими та народними депутатами.

Крім того, Федоров вважає за необхідне організувати окрему зустріч із керівниками територіальних центрів комплектування та представниками Національної поліції, щоб виробити новий формат взаємодії держави й суспільства у питаннях мобілізації.

"Йдеться не лише про реформу ТЦК. Насамперед потрібно чесно пояснити людям, куди ми рухаємося, якими будуть зміни та чому вони необхідні", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що саме відкритий діалог із громадянами має стати основою будь-яких подальших реформ у секторі оборони, аби уникнути непорозумінь і недовіри.

Портал "Коментарі" вже писав, що посеред дня 16 липня Росія завдала чергового удару по Одесі. Повітряна тривога в місті тривала близько десяти хвилин, однак цього часу вистачило для ракетної атаки. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, є загиблий та постраждалий.