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Федоров признал роковую ошибку во время работы в Минобороны: срочное заявление удивит

Чиновник считает, что следующий глава Минобороны должен сначала обсудить реформы с обществом, военными и экспертами

16 июля 2026, 14:15
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Клименко Елена

Министр обороны Михаил Федоров признал, что одним из самых больших просчетов во время его работы в должности стала недостаточная коммуникация с обществом перед запуском первого этапа трансформации украинской армии. По его мнению, отсутствие широкого обсуждения предложенных изменений негативно повлияло на восприятие реформ. Об этом он заявил во время брифинга.

Федоров признал роковую ошибку во время работы в Минобороны: срочное заявление удивит

Фото: из открытых источников

Федоров отметил, что команда Минобороны допустила серьезную ошибку, не привлекая к обсуждению представителей общественности, народных депутатов, экспертов и военных перед презентацией новых подходов к реформированию войска и контрактной системы.

"Мы совершили ошибку, которую нельзя повторять. Перед первым этапом трансформации армии нужно было открыто поговорить с украинским обществом", – подчеркнул он.

По словам министра, грядущие изменения в сфере мобилизации должны происходить максимально прозрачно. Он убежден, что любой последующий руководитель оборонного ведомства должен прежде всего представить обществу свое видение реформ, провести широкие консультации с экспертной средой, военными и народными депутатами.

Кроме того, Федоров считает необходимым организовать отдельную встречу с руководителями территориальных центров комплектования и представителями Национальной полиции, чтобы выработать новый формат взаимодействия государства и общества в вопросах мобилизации.

"Речь идет не только о реформе ТЦК. В первую очередь нужно честно объяснить людям, куда мы двигаемся, какими будут изменения и почему они необходимы", — отметил министр.

Он подчеркнул, что именно открытый диалог с гражданами должен стать основой любых дальнейших реформ в секторе обороны во избежание недоразумений и недоверия.

Портал "Комментарии" уже писал , что посреди дня 16 июля Россия нанесла очередной удар по Одессе. Воздушная тревога в городе длилась около десяти минут, однако в это время хватило для ракетной атаки. В результате обстрела зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, есть погибший и пострадавший.



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