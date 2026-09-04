Федоров против Зеленского: в чем фатально просчитался экс-министр

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров достаточно резко высказался и о войне в Украине, отметив, что страна постепенно проигрывает и о коррупции при Зеленском.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний убежден, что Федоров хотел повторить кампанию 2019 года и рассказал, что пошло не так. По его словам, Федоров был причастен к компании Зеленского и решил, что все знает.

"Он как человек так упрощенно смотрит на реальность, подумал, что теперь знает, что именно таким образом сможет поддерживать к себе интерес и может повторить кампанию Зеленского. Это невозможно, потому что, чтобы сделать кампанию Зеленского, нужно быть Зеленским, иметь совокупность личностных качеств, за что Зеленского выбирали", — отметил эксперт.

Поэтому Федоров, поднимая вопрос о коррупции, забывает, что в 2019 году Зеленский мог задать такие вопросы властной структуре, потому что он никогда во власти не работал, пояснил Загородний.

"И у Зеленского был и остается еще огромный репутационный капитал. Тогда вся страна знала, как он заработал деньги. Вопросов к нему не было, потому что он был из частного бизнеса. И когда он заходил в кампанию там против Порошенко, у него была репутация это спрашивать и не получив ответа, соответственно получить тот результат", — отметил политолог.

Загородний акцентировал, что в ситуации с Федоровым возникает смысловая вилка – экс-министр много лет сам работал во властной вертикали, и если он начинает спрашивать о коррупции, то возникают вопросы и к нему. Федоров этого еще не понял, подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие вопросы возникают у Рады к деятельности Федорова.



