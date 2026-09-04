Федоров против Зеленского: в чем фатально просчитался экс-министр

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Кречмаровская Наталия
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров достаточно резко высказался и о войне в Украине, отметив, что страна постепенно проигрывает и о коррупции при Зеленском.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний убежден, что Федоров хотел повторить кампанию 2019 года и рассказал, что пошло не так. По его словам, Федоров был причастен к компании Зеленского и решил, что все знает.
Поэтому Федоров, поднимая вопрос о коррупции, забывает, что в 2019 году Зеленский мог задать такие вопросы властной структуре, потому что он никогда во власти не работал, пояснил Загородний.
Загородний акцентировал, что в ситуации с Федоровым возникает смысловая вилка – экс-министр много лет сам работал во властной вертикали, и если он начинает спрашивать о коррупции, то возникают вопросы и к нему. Федоров этого еще не понял, подытожил эксперт.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие вопросы возникают у Рады к деятельности Федорова.