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Федоров пошел ва-банк: политический режим Зеленского "трещит по швам"

Политолог Цыбулько объяснил, какой вызов Федоров бросил Зеленскому

16 июля 2026, 22:43
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Кречмаровская Наталия

Уволенный министр обороны Михаил Федоров пошел ва-банк — фактически политизировал свою отставку и указал на системные провалы, к которым фактически привел стиль управления страной президента Владимира Зеленского.

Федоров пошел ва-банк: политический режим Зеленского "трещит по швам"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Цыбулько объяснил, что брифинг Федорова содержит несколько важных политических сигналов.

"И это очень важно, потому что по сути никто из подчиненных — людей системы Зеленского — никогда не прибегал к оглашению политических визий", — пояснил эксперт.

По его словам, Федоров:

- Предлагает альтернативную военную доктрину и видение армии, построенной на технологиях, аналитике, на быстром цикле инноваций,

"Далее откровенная публичная критика военного руководства, что раньше не допускалось. Критика выходит за пределы отдельных решений и касается самой модели управления, кадровой политики и организационной культуры", — пояснил он.

- Акцентирует на базе данных и на конкуренции.

- Указывает на необходимость нового общественного договора по военной службе.

"Это, пожалуй, одна из центральных идей. И она требует изменения стиля самого Зеленского. Федоров напрямую не называет Зеленского, но по сути та модель, которая существует и отношение к военнослужащим, которое несколько пренебрежительно панско-хлопское — это все результат политики Зеленского", — пояснил эксперт.

- Снял с себя часть ответственности – по крайней мере, за отсутствие реформы ТЦК.

Политолог объяснил, что Федоров расставил четкие политические рамки, которые позволяют ему и не входить в жесткий конфликт с Зеленским. И эксминистр прекрасно понимает, что стартовать с созданием политической силы несколько рано, отметил эксперт.

"Он заговорил исключительно в политических тезисах. И он фактически политизирует свою отставку и политизирует теперь уже акценты в неудачном управлении войсками. То есть он все-таки источник этого некачественного управления видит в политическом режиме, который создал Зеленский. Это, я думаю, очень отважная позиция на сегодняшний день", — подытожил Цыбулько.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский решил по кандидатуре на пост министра обороны.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ex99wDjIp7k
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