Федоров перетворив Сирського на кульгаву качку: Зеленского попередили про нову страшну кризу вже скоро



















Конфлікт між головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим став проявом значно глибших проблем у системі державного управління, а його наслідки можуть відчуватися ще тривалий час. Таку думку висловив політолог Олег Саакян.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, публічне протистояння не варто зводити лише до особистих суперечок чи різних поглядів на реформування армії. На його переконання, конфлікт став наслідком управлінської моделі, яка роками накопичувала внутрішні суперечності.

"Зеленський міг цю ситуацію розрулити ще задовго до її виходу в кульмінаційну фазу. Але це наслідок тієї управлінської культури, в якій рішення відкладаються до останнього моменту", – зазначив Саакян.

Політолог вважає, що через кадрові зміни реформи у секторі оборони можуть фактично призупинитися. Він наголосив, що більшість започаткованих процесів були оформлені постановами уряду, а не законами, тому існує ризик їхнього перегляду або повного згортання.

"Зараз ми в ситуації, коли точно це стане на паузу. Наскільки довгу – невідомо. Або ми дуже сильно натиснемо на газ, або просто заглохнемо і доведеться починати майже спочатку", – пояснив експерт.

Окремо Саакян звернув увагу на наслідки конфлікту для самого Сирського. На його думку, після публічних заяв Федорова головнокомандувач опинився у вкрай складному становищі.

"Федоров фактично перетворив Сирського на "кульгаву качку". Зберегти його на посаді надовго буде дуже складно", – вважає політолог.

Водночас він припускає, що президент Володимир Зеленський навряд чи ухвалить рішення про негайну відставку головнокомандувача через складну ситуацію на фронті. Проте, за словами Саакяна, пошук можливої заміни вже може тривати.

Експерт також наголосив, що головна проблема полягає не в персоналіях.

"Ця історія не про Сирського і не про Федорова. Вона про хронічні проблеми всередині влади, які роками ігнорувалися і тепер вибухнули у найчутливішій сфері – обороні держави", – підсумував Саакян.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська поступово відмовляються від масованих атак на українські автозаправні станції, оскільки ця тактика не принесла очікуваного ефекту. Таку думку в коментарі УНІАН висловив засновник групи компаній Prime, експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін.