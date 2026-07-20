Федоров превратил Сырского в хромую утку: Зеленского предупредили о новом страшном кризисе уже скоро



















Конфликт между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым стал проявлением значительно более глубоких проблем в системе государственного управления, а его последствия могут ощущаться еще долго. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.

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По словам эксперта, публичное противостояние не стоит сводить только к личным спорам или разным взглядам на реформирование армии. По его убеждению, конфликт стал следствием управленческой модели, годами накапливавшей внутренние противоречия.

"Зеленский мог эту ситуацию разрулить еще задолго до ее выхода в кульминационную фазу. Но это следствие той управленческой культуры, в которой решения откладываются до последнего момента", – отметил Саакян.

Политолог считает, что из-за кадровых изменений реформы в секторе обороны могут фактически приостановиться. Он подчеркнул, что большинство начатых процессов было оформлено постановлениями правительства, а не законами, поэтому существует риск их пересмотра или полного сворачивания.

"Сейчас мы в ситуации, когда точно это станет на паузу. Насколько длинную – неизвестно. Или мы очень сильно нажмем на газ или просто заглохнем и придется начинать почти сначала", – пояснил эксперт.

Отдельно Саакян обратил внимание на последствия конфликта для самого Сырского. По его мнению, после публичных заявлений Федорова главнокомандующий оказался в крайне сложном положении.

"Федоров фактически превратил Сырского в "хромую утку". Сохранить его на должности надолго будет очень сложно", — считает политолог.

В то же время, он предполагает, что президент Владимир Зеленский вряд ли примет решение о немедленной отставке главнокомандующего из-за сложной ситуации на фронте. Однако, по словам Саакяна, поиск возможной замены уже может продолжаться.

Эксперт подчеркнул, что главная проблема заключается не в персоналиях.

"Эта история не о Сырском и не о Федорове. Она о хронических проблемах внутри власти, которые годами игнорировались и теперь разразились в самой чувствительной сфере – обороне государства", – подытожил Саакян.

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