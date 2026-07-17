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Федоров громко послал Зеленского: раскрыт крайне опасный сигнал президенту

Политолог Валерий Клочок прокомментировал заявления Михаила Федорова об отказе от должности советника президента, блокировании инициатив и критике системы управления в армии

17 июля 2026, 12:45
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Клименко Елена

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что отказался от предложения президента Владимира Зеленского остаться в команде в должности советника. По его словам, такое решение было связано с принципиальными разногласиями по подходам к управлению войском и невозможностью реализовать собственные инициативы.

Федоров громко послал Зеленского: раскрыт крайне опасный сигнал президенту

Фото: из открытых источников

Среди главных проблем Федоров назвал отсутствие стратегического планирования, хаотические кадровые ротации, ручное распределение ресурсов, бюрократические преграды и блокирование важных решений. По его мнению, именно эти факторы оказывают негативное влияние на эффективность управления войсками.

Политолог Валерий Клочок считает , что подобные заявления не следует воспринимать как обычный публичный конфликт.

"Если человек, работавший на самом высоком уровне государственного управления, говорит о системных проблемах, власть должна не замалчивать такие сигналы, а дать на них аргументированный ответ. Во время войны критически важно своевременно исправлять управленческие ошибки", – отметил Клочок.

По мнению политолога, особого внимания заслуживают слова о блокировании инициатив и отсутствии стратегического планирования.

"В то же время, подобные дискуссии должны завершаться не взаимными обвинениями, а конкретными решениями. Украина не может позволить себе терять время из-за внутренних конфликтов, когда главной задачей остается победа над российской агрессией", – подчеркнул эксперт.

Как уже писали "Комментарии", российская армия утром 17 июля совершила очередную атаку на портовую инфраструктуру Николаева, применив ударные беспилотники. В результате обстрела погибли двое украинцев, еще несколько судов получили повреждения. Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.



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