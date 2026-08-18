Євгеній Хмара звільняється з військової служби: яка причина

Виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара звільняється з військової служби. Це необхідно для його переходу до цивільного статусу перед можливим призначенням на посаду міністра оборони. За словами народного депутата Ярослава Железняка, усі необхідні документи вже підписані.

Євгеній Хмара. Фото з відкритих джерел

Як повідомив Железняк, під час зустрічі з депутатами Хмара підтвердив, що до моменту голосування Верховної Ради щодо його кандидатури вже не буде військовослужбовцем.

"Його звільнення з військової служби відбувається відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а саме у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу. Він підтвердив, що всі необхідні документи вже підписані", — заявив депутат.

Таким чином, наразі Хмара формально залишається військовим, однак найближчим часом має отримати цивільний статус.

Нагадаємо, що вимога щодо цивільного статусу очільника Міноборони передбачена українським законодавством. Такий принцип відповідає практиці держав-членів НАТО та покликаний забезпечувати демократичний цивільний контроль над сектором безпеки й оборони.

Що відомо про призначення Хмари

16 липня президент Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. Офіційно він розпочав виконання цих обов’язків 20 липня після зміни складу уряду та відставки попереднього глави Міноборони Михайла Федорова.

Тепер наступним етапом має стати голосування Верховної Ради щодо призначення Хмари повноцінним міністром оборони України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Євгеній Хмара окреслив нову стратегію війни проти Росії. Україна не відповідатиме "ударом на удар".