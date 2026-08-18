Евгений Хмара увольняется с военной службы: какая причина

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара увольняется с военной службы. Это необходимо для его перехода в гражданский статус перед возможным назначением на должность министра обороны. По словам народного депутата Ярослава Железняка, все необходимые документы уже подписаны.

Евгений Хмара. Фото из открытых источников

Как сообщил Железняк, во время встречи с депутатами Хмара подтвердил, что к моменту голосования Верховной Рады по его кандидатуре уже не будет военнослужащим.

"Его увольнение с военной службы происходит в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно в связи с проведением организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава. Он подтвердил, что все необходимые документы уже подписаны", — заявил депутат.

Таким образом, Хмара формально остается военным, однако в ближайшее время должен получить гражданский статус.

Напомним, что требование гражданского статуса главы Минобороны предусмотрено украинским законодательством. Такой принцип отвечает практике государств-членов НАТО и призван обеспечивать демократический гражданский контроль над сектором безопасности и обороны.

Что известно о назначении Хмары

16 июля президент Владимир Зеленский поручил Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны. Официально он приступил к выполнению этих обязанностей 20 июля после смены состава правительства и отставки предыдущего главы Минобороны Михаила Федорова.

Теперь следующим этапом должно стать голосование Верховной Рады по назначению Хмары полноценным министром обороны Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Хмара очертил новую стратегию войны против России. Украина не будет отвечать "ударом на удар".