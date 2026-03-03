logo_ukra

Єрмак знову при справі: стало відомо про нову посади екс-глави ОП

Андрій Єрмак став головою комітету асоціації адвокатів України

3 березня 2026, 09:52
При Національній асоціації адвокатів України створили чотири нові постійно діючі колегіальні дорадчі органи, один із яких очолив колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Про це йдеться в заяві НААУ.

Єрмак знову при справі: стало відомо про нову посади екс-глави ОП

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

В повідомленні значиться, що голова  НААУ Лідія Ізовітова, яка очолює організацію із моменту її створення у 2012 році, створила чотири галузеві комітети:

Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення, який власне очолив Андрій Єрмак;

Комітет з питань правового забезпечення  та захисту прав у сфері психічного здоров’я,  в якому головуватиме адвокатка Ганна Іщенко, яка балотувалась до Київміськради від "Слуги народу" та була захисницею Ocean Plaza;

Комітет з питань нафти, газу та надрокористування (голова — Сергій Антоненко);

Комітет з питань медіації (голова – Луїза Романадзе).

В НААУ акцентували, що їхні комітети працюють "з метою сприяння розвитку та зміцненню ролі адвокатури в Україні, … для забезпечення верховенства права, сталого соціально-економічного розвитку України". Діяльність членів рад комітетів, у тому числі керівників, здійснюється на громадських засадах. Водночас склад, завдання, права та обов’язки конкретного комітету визначає своїм розпорядженням голова  голови НААУ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — речник президента України Дмитро Литвин прокоментував публікацію The Economist щодо ймовірного розколу в українській переговорній делегації та впливу ексголови Офісу Президента. Про це повідомив кореспондент видання Олівер Керолл у мережі Х.

Дмитро Литвин категорично відкинув припущення про те, що колишній керівник ОП продовжує керувати певними групами всередині делегації. За словами спікера: "Єрмак не впливає ні на кого з моменту свого відходу". Таким чином на Банковій заперечили тезу про існування "таборів" впливу всередині команди.



Джерело: https://unba.org.ua/news/11406-u-naau-stvoreno-4-komiteti.html
