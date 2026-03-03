Єрмак знову при справі: стало відомо про нову посади екс-глави ОП

Рубрики
При Національній асоціації адвокатів України створили чотири нові постійно діючі колегіальні дорадчі органи, один із яких очолив колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Про це йдеться в заяві НААУ.
Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел
В повідомленні значиться, що голова НААУ Лідія Ізовітова, яка очолює організацію із моменту її створення у 2012 році, створила чотири галузеві комітети:
Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення, який власне очолив Андрій Єрмак;
Комітет з питань правового забезпечення та захисту прав у сфері психічного здоров’я, в якому головуватиме адвокатка Ганна Іщенко, яка балотувалась до Київміськради від "Слуги народу" та була захисницею Ocean Plaza;
Комітет з питань нафти, газу та надрокористування (голова — Сергій Антоненко);
Комітет з питань медіації (голова – Луїза Романадзе).
В НААУ акцентували, що їхні комітети працюють "з метою сприяння розвитку та зміцненню ролі адвокатури в Україні, … для забезпечення верховенства права, сталого соціально-економічного розвитку України". Діяльність членів рад комітетів, у тому числі керівників, здійснюється на громадських засадах. Водночас склад, завдання, права та обов’язки конкретного комітету визначає своїм розпорядженням голова голови НААУ.
Дмитро Литвин категорично відкинув припущення про те, що колишній керівник ОП продовжує керувати певними групами всередині делегації. За словами спікера: "Єрмак не впливає ні на кого з моменту свого відходу". Таким чином на Банковій заперечили тезу про існування "таборів" впливу всередині команди.