Ермак снова при деле: стало известно о новой должности экс-главы ОП

Кравцев Сергей
При Национальной ассоциации адвокатов Украины создали четыре новых постоянно действующих коллегиальных совещательных органа, один из которых возглавил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом говорится в заявлении НААУ.
Андрей Ермак. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что глава НААУ Лидия Изовитова, возглавляющая организацию с момента ее создания в 2012 году, создала четыре отраслевых комитета:
Комитет по защите пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления, который возглавил Андрей Ермак;
Комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья, в котором будет председательствовать адвокат Анна Ищенко, которая баллотировалась в Киевгорсовет от "Слуги народа" и была защитницей Ocean Plaza;
Комитет по вопросам нефти, газа и недропользования (председатель — Сергей Антоненко);
Комитет по вопросам медиации (председатель – Луиза Романадзе).
В НААУ акцентировали, что их комитеты работают "в целях содействия развитию и укреплению роли адвокатуры в Украине… для обеспечения верховенства права, устойчивого социально-экономического развития Украины". Деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах. В то же время, состав, задачи, права и обязанности конкретного комитета определяет своим распоряжением председатель председателя НААУ.
Читайте на портале "Комментарии" — спикер президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал публикацию The Economist относительно вероятного раскола в украинской переговорной делегации и влияния экспредседателя Офиса Президента. Об этом сообщил корреспондент издания Оливер Кэрролл в сети Х.
Дмитрий Литвин категорически отверг предположение о том, что бывший руководитель ОП продолжает руководить определенными группами внутри делегации. По словам спикера: "Ермак не влияет ни на кого с момента своего ухода". Таким образом, на Банковой отрицали тезис о существовании "лагерей" влияния внутри команды.