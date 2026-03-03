Ермак снова при деле: стало известно о новой должности экс-главы ОП

При Национальной ассоциации адвокатов Украины создали четыре новых постоянно действующих коллегиальных совещательных органа, один из которых возглавил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом говорится в заявлении НААУ.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что глава НААУ Лидия Изовитова, возглавляющая организацию с момента ее создания в 2012 году, создала четыре отраслевых комитета:

Комитет по защите пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления, который возглавил Андрей Ермак;

Комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья, в котором будет председательствовать адвокат Анна Ищенко, которая баллотировалась в Киевгорсовет от "Слуги народа" и была защитницей Ocean Plaza;

Комитет по вопросам нефти, газа и недропользования (председатель — Сергей Антоненко);

Комитет по вопросам медиации (председатель – Луиза Романадзе).

В НААУ акцентировали, что их комитеты работают "в целях содействия развитию и укреплению роли адвокатуры в Украине… для обеспечения верховенства права, устойчивого социально-экономического развития Украины". Деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах. В то же время, состав, задачи, права и обязанности конкретного комитета определяет своим распоряжением председатель председателя НААУ.

Читайте на портале "Комментарии" — спикер президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал публикацию The Economist относительно вероятного раскола в украинской переговорной делегации и влияния экспредседателя Офиса Президента. Об этом сообщил корреспондент издания Оливер Кэрролл в сети Х.

Дмитрий Литвин категорически отверг предположение о том, что бывший руководитель ОП продолжает руководить определенными группами внутри делегации. По словам спикера: "Ермак не влияет ни на кого с момента своего ухода". Таким образом, на Банковой отрицали тезис о существовании "лагерей" влияния внутри команды.