logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Ермак снова при деле: стало известно о новой должности экс-главы ОП
commentss НОВОСТИ Все новости

Ермак снова при деле: стало известно о новой должности экс-главы ОП

Андрей Ермак стал главой комитета ассоциации адвокатов Украины

3 марта 2026, 09:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

При Национальной ассоциации адвокатов Украины создали четыре новых постоянно действующих коллегиальных совещательных органа, один из которых возглавил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом говорится в заявлении НААУ.

Ермак снова при деле: стало известно о новой должности экс-главы ОП

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что глава НААУ Лидия Изовитова, возглавляющая организацию с момента ее создания в 2012 году, создала четыре отраслевых комитета:

Комитет по защите пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления, который возглавил Андрей Ермак;

Комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья, в котором будет председательствовать адвокат Анна Ищенко, которая баллотировалась в Киевгорсовет от "Слуги народа" и была защитницей Ocean Plaza;

Комитет по вопросам нефти, газа и недропользования (председатель — Сергей Антоненко);

Комитет по вопросам медиации (председатель – Луиза Романадзе).

В НААУ акцентировали, что их комитеты работают "в целях содействия развитию и укреплению роли адвокатуры в Украине… для обеспечения верховенства права, устойчивого социально-экономического развития Украины". Деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах. В то же время, состав, задачи, права и обязанности конкретного комитета определяет своим распоряжением председатель председателя НААУ.

Читайте на портале "Комментарии" — спикер президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал публикацию The Economist относительно вероятного раскола в украинской переговорной делегации и влияния экспредседателя Офиса Президента. Об этом сообщил корреспондент издания Оливер Кэрролл в сети Х.

Дмитрий Литвин категорически отверг предположение о том, что бывший руководитель ОП продолжает руководить определенными группами внутри делегации. По словам спикера: "Ермак не влияет ни на кого с момента своего ухода". Таким образом, на Банковой отрицали тезис о существовании "лагерей" влияния внутри команды.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://unba.org.ua/news/11406-u-naau-stvoreno-4-komiteti.html
Теги:

Новости

Все новости