Головна Новини Політика України 2026 Єрмак запускає новий фронт: ексглава ОП йде в правозахисний сектор
Єрмак запускає новий фронт: ексглава ОП йде в правозахисний сектор

Нова організація, на чолі якої опинився Андрій Єрмак, обіцяє боротися за права військових і полонених: старт уже найближчим часом

8 квітня 2026, 15:40
Кравцев Сергей

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак оголосив про створення громадської організації “Справедливість для України”, яка займатиметься захистом прав військових, полонених та їхніх родин.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

За словами Єрмака, ініціатива стала логічним продовженням роботи в межах професійних юридичних структур. Якщо раніше акцент робився на розробці політик і законодавчих підходів, то нова організація зосередиться на конкретних кейсах і практичній допомозі.

Йдеться про широкий спектр питань: визначення статусу військовослужбовців, соціальні виплати, правовий захист, а також компенсації для постраждалих і їхніх сімей. Окрему увагу приділятимуть питанням військовополонених і дітей, які опинилися в складних обставинах через війну.

До складу засновників увійшли представники різних сфер — військові та юристи. Серед них офіцер морської піхоти Артем Дибленко, який пережив полон після оборони Маріуполя, адвокатка з міжнародною практикою Юлія Степаненко, а також військова та юристка Тетяна Кан.

Єрмак підкреслив, що об’єднання такого досвіду дозволить ефективніше працювати з реальними проблемами, з якими стикаються захисники та їхні родини.

Повноцінний запуск організації, включно з відкриттям офісу та початком роботи над першими справами, запланований уже на травень.

Таким чином, нова структура має стати ще одним інструментом підтримки тих, хто постраждав від війни, зосередившись не на деклараціях, а на практичних рішеннях і юридичній допомозі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Андрій Єрмак дотримався обіцянки, він на фронті: ось тільки є важливий нюанс.




Джерело: https://t.me/ermaka2022/7197?fbclid=IwY2xjawRDFq1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDbGF5cUVnaFdSSXJaczNCc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmJrDEENq8SjJNg8ec3em9DCCwYXwkCV2f62Xa5HehDCx92c_31cGuZ4Av_w_aem_89Y1Woc6vFkAM7aBNf7JVQ
