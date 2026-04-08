Ермак запускает новый фронт: эксглава ОП уходит в правозащитный сектор

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак объявил о создании общественной организации "Справедливость для Украины", которая будет заниматься защитой прав военных, пленных и их семей.

По словам Ермака, инициатива стала логическим продолжением работы в рамках профессиональных юридических структур. Если раньше упор делался на разработке политик и законодательных подходов, то новая организация сосредоточится на конкретных кейсах и практической помощи.

Речь идет о широком спектре вопросов: определение статуса военнослужащих, социальные выплаты, правовая защита, а также компенсации для пострадавших и их семей. Отдельное внимание будут уделяться вопросам военнопленных и детей, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за войны.

В состав учредителей вошли представители разных сфер – военные и юристы. Среди них офицер морской пехоты Артем Дыбленко, переживший плен после обороны Мариуполя, адвокат с международной практикой Юлия Степаненко, а также военная и юрист Татьяна Кан.

Ермак подчеркнул, что объединение такого опыта позволит более эффективно работать с реальными проблемами, с которыми сталкиваются защитники и их семьи.

Полноценный запуск организации, включая открытие офиса и начало работы над первыми делами, запланирован уже на май.

Таким образом, новая структура должна стать еще одним инструментом поддержки пострадавших от войны, сосредоточившись не на декларациях, а на практических решениях и юридической помощи.

