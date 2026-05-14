Ермак уже под арестом: что грозит Зеленскому

В Украине произошел очередной громкий скандал – бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак оказался в суде из-за элитного строительства в пригороде Киева. Суд оставил Ермака под арестом с правом внесения залога. Возникали вопросы и о причастности президента Украины Владимира Зеленского. В НАБУ сообщили, что президент не фигурировал и не фигурирует в досудебном расследовании дела.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что только НАБУ имеет компетенцию заниматься расследованием того, что связано с президентом.

"Да, действительно, НАБУ и САП не имеют права вручить подозрение действующему президенту Украины. Это тот иммунитет, который есть у президента. Но это совершенно не отрицает того, что НАБУ и САП могут и даже имеют, а если у них есть соответствующие данные, расследовать дела, связанные с президентом. Никто и ничто им не мешает расследовать дела, собирать доказательства и подойти к вопросу о подозрении”, — пояснил народный депутат.

Вручить подозрение президенту можно только через специальную временную следственную комиссию, которую, в случае необходимости, должна создать Верховная Рада. По словам политика, это сложная процедура, но не невозможная. Поэтому, отметил политик, ответ НАБУ и САП не совсем ясен.

"Этот ответ можно трактовать несколькими способами, что Зеленского там вообще нет. Однако это не так, потому что если даже открыто подозрение Мидичу, то там на первой же странице фактически и много раз потом по тексту говорится, что Миндич оказывал свое влияние через свои отношения с президентом Украины. Там это прямо сказано. Я цитирую подозрение, которое было подготовлено Миндичу. Так что на самом деле президент даже уже в подозрении Миндичу фигурирует”, — отметил народный депутат.

Политик напомнил, что и на пленках есть фрагмент со звонком Зеленского. Также указал Гончаренко и то, что директор НАБУ Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии сообщил, что пять раз встречался с Зеленским во втором полугодии 2025 года. И не обо всех из этих встреч сообщали общественности, заметил народный депутат.

Гончаренко отметил, что встречи не могли быть по вопросу отчета, ведь НАБУ неподотчетно президенту.

"Именно потому, что НАБУ теоретически должно расследовать все ближайшее окружение президента. Что именно сейчас и происходит. Поэтому возникает вопрос: а о чем были эти встречи? Не было ли каких-либо договоренностей? Почему пол года, например, Ермак не получал подозрение?", — отметил народный депутат.

Ведь, по его словам, на видеообзоре домов происходил зимой — когда лежал снег. И это точно не был май или апрель, подытожил он.

