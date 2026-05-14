Ермак уже под арестом: что грозит Зеленскому

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине произошел очередной громкий скандал – бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак оказался в суде из-за элитного строительства в пригороде Киева. Суд оставил Ермака под арестом с правом внесения залога. Возникали вопросы и о причастности президента Украины Владимира Зеленского. В НАБУ сообщили, что президент не фигурировал и не фигурирует в досудебном расследовании дела.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что только НАБУ имеет компетенцию заниматься расследованием того, что связано с президентом.
Вручить подозрение президенту можно только через специальную временную следственную комиссию, которую, в случае необходимости, должна создать Верховная Рада. По словам политика, это сложная процедура, но не невозможная. Поэтому, отметил политик, ответ НАБУ и САП не совсем ясен.
Политик напомнил, что и на пленках есть фрагмент со звонком Зеленского. Также указал Гончаренко и то, что директор НАБУ Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии сообщил, что пять раз встречался с Зеленским во втором полугодии 2025 года. И не обо всех из этих встреч сообщали общественности, заметил народный депутат.
Гончаренко отметил, что встречи не могли быть по вопросу отчета, ведь НАБУ неподотчетно президенту.
Ведь, по его словам, на видеообзоре домов происходил зимой — когда лежал снег. И это точно не был май или апрель, подытожил он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что пошло не на заседании суда по делу Ермака.