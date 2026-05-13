Єрмак влаштував страшну перепалку з журналістом у суді: деталі скандалу

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вступив у словесну перепалку з журналістом під час спілкування з пресою після запитання про рівень підтримки та поваги з боку українського суспільства. Про це повідомляють українські медіа.

У відповідь на пряме запитання, чи відчуває він довіру та повагу громадян, Єрмак зазначив, що має інше бачення ситуації. Він пояснив свою позицію тим, що регулярно відвідує передові позиції та спілкується з українськими військовими, які, за його словами, демонструють до нього позитивне ставлення.

"Я щотижня буваю на фронті і маю інше уявлення про це", — сказав він, коментуючи запитання журналіста.

Після цього Єрмак додав, що, на його думку, саме спілкування з військовослужбовцями є більш показовим для оцінки суспільного ставлення, ніж окремі журналістські формулювання. Водночас він відмовився продовжувати дискусію та заявив, що не буде відповідати на подальші уточнення.

Інцидент із журналістом відбувся на тлі підвищеної уваги до постаті Єрмака через судові процеси. Напередодні Вищий антикорупційний суд розглядав питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Прокурори наполягали на триманні під вартою з можливістю внесення значної застави.

Розгляд справи був відкладений через значний обсяг матеріалів — у провадженні налічується понад десяток томів. Окремо в межах слідства з’явилися нові деталі щодо можливих корупційних схем, пов’язаних із будівництвом елітного котеджного містечка під Києвом, де серед фігурантів згадуються кілька відомих осіб.

