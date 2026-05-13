Ермак устроил страшную перепалку с журналистом в суде: детали скандала

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак вступил в словесную перепалку с журналистом во время общения с прессой после вопроса уровня поддержки и уважения со стороны украинского общества. Об этом сообщают украинские медиа.

В ответ на прямой вопрос, чувствует ли он доверие и уважение граждан, Ермак отметил, что имеет другое видение ситуации. Он объяснил свою позицию тем, что регулярно посещает передовые позиции и общается с украинскими военными, которые, по его словам, демонстрируют ему положительное отношение.

"Я каждую неделю бываю на фронте и имею другое представление об этом", — сказал он, комментируя вопросы журналиста.

После этого Ермак добавил, что, по его мнению, именно общение с военнослужащими более показательно для оценки общественного отношения, чем отдельные журналистские формулировки. В то же время, он отказался продолжать дискуссию и заявил, что не будет отвечать на дальнейшие уточнения.

Инцидент с журналистом произошел на фоне повышенного внимания к фигуре Ермака из-за судебных процессов. Накануне Высший антикоррупционный суд рассматривал вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуроры настаивали на содержании под стражей с возможностью внесения значительного залога.

Рассмотрение дела было отложено из-за значительного объема материалов — в производстве насчитывается более десятка томов. Отдельно в рамках следствия появились новые детали о возможных коррупционных схемах, связанных со строительством элитного коттеджного городка под Киевом, где среди фигурантов упоминаются несколько известных лиц.

