Ермак после подозрения НАБУ заговорил о давлении: во что превращается дело "Династии"

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал вручение ему подозрения по делу о строительстве кооператива "Династия", заявив о беспрецедентном давлении на правоохранительные органы. По словам политика, в последние месяцы вокруг расследования якобы велась активная публичная кампания с целью добиться конкретных процессуальных решений против него.

В письменном ответе на запрос "Левого берега" Андрей Ермак подчеркнул, что считает обвинения необоснованными и сейчас вместе с адвокатами детально изучает материалы дела. Он дал понять, что не воспринимает происходящее исключительно как юридический процесс, намекнув на серьезный внешний фактор влияния.

"В течение последних месяцев происходило беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием принять в отношении меня конкретные процессуальные решения", — заявил экс-глава ОП.

При этом Ермак отметил, что следствие должно оставаться независимым от политических заявлений, информационных атак и общественного давления. По его словам, правоохранительная система не должна принимать решения под влиянием медийного шума или политической конъюнктуры.

Политик также напомнил, что подобная ситуация уже возникала в ноябре прошлого года, когда у него впервые проходили обыски. Тогда, как утверждает Ермак, он придерживался такой же позиции и спокойно реагировал на действия следствия.

Дело кооператива "Династия" в последние месяцы стало одной из самых резонансных антикоррупционных историй в украинской политике. Вручение подозрения бывшему руководителю Офиса президента может серьезно усилить напряжение вокруг отношений власти и антикоррупционных органов, особенно на фоне растущего общественного внимания к громким расследованиям НАБУ и САП.

