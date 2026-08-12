Єрмак гучно програв у суді: яку жорстку вимогу ексчиновника не задовольнили

Вищий антикорупційний суд не задовольнив апеляційну скаргу адвокатів колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо умов застосування електронного браслета. Про це повідомляє "Суспільне".

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Захист наполягав, що рішення про носіння електронного засобу контролю є недостатньо обґрунтованим і потребує конкретизації. Водночас адвокати не вимагали повністю скасувати цей обов’язок — вони просили суд чіткіше визначити його межі

Крім того, сторона захисту клопотала про проведення засідання в закритому режимі, посилаючись на міркування безпеки. Однак суд не знайшов підстав для задоволення цього прохання.

Сам Єрмак на засіданні не був присутній. Він заздалегідь подав клопотання, пояснивши відсутність об’єктивними обставинами. Прокурор також просив не проводити розгляд за його участю, проте суд вирішив продовжити засідання.

Раніше ВАКС змінив умови запобіжного заходу для Єрмака. Зокрема, йому дозволили виїжджати за межі Києва та низки областей за умови отримання відповідного дозволу детектива, прокурора або суду.

Таке послаблення запобіжного заходу Єрмак пояснював участю у проєкті, пов’язаному з наданням правової допомоги військовослужбовцям. Водночас сторона обвинувачення виступала проти задоволення цього клопотання.

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