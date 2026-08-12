Ермак громко проиграл в суде: какое жесткое требование экс-чиновника не удовлетворили

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака по условиям применения электронного браслета. Об этом сообщает "Общественное".

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Защита настаивала, что решение о ношении электронного средства контроля недостаточно обосновано и требует конкретизации. В то же время, адвокаты не требовали полностью отменить эту обязанность — они просили суд четче определить его границы.

Кроме того, сторона защиты ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме, ссылаясь на соображения безопасности. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения этой просьбы.

Сам Ермак на заседании не присутствовал. Он заранее подал ходатайство, объяснив отсутствие объективных обстоятельств. Прокурор также просил не проводить разбирательство с его участием, однако суд решил продолжить заседание.

Ранее ВАКС изменил условия меры пресечения для Ермака. В частности, ему разрешили выезжать за пределы Киева и ряда областей при условии получения соответствующего разрешения детектива, прокурора или суда.

Такое ослабление меры пресечения Ермак объяснял участием в проекте, связанном с предоставлением правовой помощи военнослужащим. В то же время сторона обвинения выступала против удовлетворения этого ходатайства.

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