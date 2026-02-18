Екс-міністр вибухнув критикою влади: заяви про обшуки у штабі Залужного і зрив наступу

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян виступив із різкою критикою керівництва держави після резонансного інтерв’ю ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У своєму дописі він заявив, що події навколо військового командування та рішення під час війни викликають серйозні питання.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

Омелян згадав інформацію про інцидент у вересні 2022 року, коли співробітники Служба безпеки України прибули до командного пункту головнокомандувача. За його словами, це сталося нібито через формальний привід, що він назвав показовим на тлі війни.

Ексміністр також провів паралелі зі своїм досвідом обшуків у 2020 році, заявивши про можливий політичний тиск на критиків влади.

Окремо Володимир Омелян звернув увагу на події 2023 року, пов’язані з українським контрнаступом. Він стверджує, що, за словами Залужного, військове командування наполягало на концентрації сил для удару на одному напрямку. Натомість частину підготовлених підрозділів, як зазначає політик, було перекинуто на інші ділянки фронту, зокрема до Бахмута.

Крім того, ексміністр розкритикував публічність обговорення планів наступу, заявивши, що це могло негативно вплинути на ефективність операцій. Він також висловив занепокоєння через можливі управлінські рішення, які, на його думку, могли послабити обороноздатність країни.

Заяви Володимира Омеляна пролунали на тлі триваючих дискусій щодо ролі політичного керівництва та військового командування у ключових рішеннях під час війни. Офіційної реакції влади на ці звинувачення наразі не оприлюднено.

