Экс-министр разразился критикой власти: заявления об обысках в штабе Залужного и срыв наступления

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил с резкой критикой руководства государства после резонансного интервью эксголовнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В своем сообщении он заявил, что события вокруг военного командования и решения во время войны вызывают серьезные вопросы.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Емельян упомянул информацию об инциденте в сентябре 2022 года, когда сотрудники Службы безопасности Украины прибыли в командный пункт главнокомандующего. По его словам, это произошло якобы из-за формального повода, который он назвал показательным на фоне войны.

Эксминистр также провел параллели со своим опытом обысков в 2020 году, заявив о возможном политическом давлении на критиков власти.

Отдельно Владимир Емельян обратил внимание на события 2023 года, связанные с украинским контрнаступлением. Он утверждает, что, по словам Залужного, военное командование настаивало на концентрации сил для удара в одном направлении. Часть подготовленных подразделений, как отмечает политик, была переброшена на другие участки фронта, в частности в Бахмут.

Кроме того, эксминистр подверг критике публичность обсуждения планов наступления, заявив, что это могло негативно повлиять на эффективность операций. Он также выразил обеспокоенность возможными управленческими решениями, которые, по его мнению, могли ослабить обороноспособность страны.

Заявления Владимира Емельяна прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о роли политического руководства и военного командования в ключевых решениях во время войны. Официальная реакция власти на эти обвинения пока не обнародована.

